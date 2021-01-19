İrem Derici Serdar Ortaç Gonca Vuslateri parayla video çekiyor! En yüksek ücret bakın kimin

Bir e-ticaret sitesinin başlattığı uygulamayla birlikte Türkiye'nin ünlü isimleri belirli bir ücret karşılığında sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen kişiler için video çekiyor. Ünlü isimlerin talep ettikleri ücretler ise şaşırtıyor.



İşte para karşılığında video çeken ünlü isimler ve talep ettikleri ücretler