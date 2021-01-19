İrem Derici Serdar Ortaç Gonca Vuslateri parayla video çekiyor! En yüksek ücret bakın kimin
Aralarında Serdar Ortaç, Gonca Vuslateri, İrem Derici, Yeşim Salkın, Okan Bayülgen'in bulunduğu birçok ünlü çektiği videolarla para kazanıyor. En çok ücreti alan ünlü ise herkesi şaşırttı.
Bir e-ticaret sitesinin başlattığı uygulamayla birlikte Türkiye'nin ünlü isimleri belirli bir ücret karşılığında sevdiklerine sürpriz yapmak isteyen kişiler için video çekiyor. Ünlü isimlerin talep ettikleri ücretler ise şaşırtıyor.
İşte para karşılığında video çeken ünlü isimler ve talep ettikleri ücretler
136
Fatma Turgut
300 TL
236
Öykü Gürman
300 TL
336
Oğuzhan Uğur
400 TL
436