İrem Derici sapkın hayranı tahliye edilince deliye döndü! Sosyal medyada TT oldu

Derici, Instagram hesabından, yayımladığı bu yazıya, ''Psikolojim mahvoldu, can güvenliğimden şüphe duyuyorum ve korkular içerisindeyim! Ve bugün salınan sapık 3 saat önce mahallemde tekrar yakalanıyor, mikrofon uzatıyorsunuz, göğsünü gere gere konuşuyor ve bunu yayınlıyorsunuz! Bu nedir biri bana açıklayabilir mi???????'' notunu düşerek isyan etti.