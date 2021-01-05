İrem Derici ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığını itiraf etti korona yüzünden...
İrem Derici, katıldığı bir radyo programında akıl hastanesinde yattığını itiraf etti. Derici, pandemi sürerse bir kez daha akıl hastanelik olabileceğini de sözlerine ekledi.
İrem Derici, Radyo Juke'ta yayın yapan Sarı Şeker Sema'nın konuğu oldu. Derici, samimi açıklamalarıyla yine olay yarattı. İlk olarak yeni şarkısından bahseden Derici, sohbet esnasında yaptığı itiraflarla da adından söz ettirdi.
Ünlü rapçi Sagopa Kajmer’in şarkısını yeniden yorumlayan Derici, ''Ben içimdeki çeşitliliği görsünler istiyorum, ben pop değilim ben her şeyim. Hayatımın 3 senesinde en ağır metal müziği de dinledim, zaman zaman rap de dinledim'' diye konuştu.
İrem Derici, pandemi dönemini nasıl geçirdiğini de anlattı:
''Çok güzel geçirdim bu dönemi, ben kendimi seven, yalnızlığı seven birisiyim. Daha küçük bir hayata geçtim, Maslak'ta hangar gibi bir evde oturuyordum, sırf terası şu an oturduğum ev kadardı, kirayı aidatı yarıya düşürdüm. Yine çok güzel bir evde oturuyorum ama tek kişiyim ne gerek var 2 kata.''
2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gören şarkıcı, ''Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, 'odamı ayırsınlar' buradan sesleniyorum" dedi.