İrem Derici ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde yattığını itiraf etti korona yüzünden...

İrem Derici, pandemi dönemini nasıl geçirdiğini de anlattı:

''Çok güzel geçirdim bu dönemi, ben kendimi seven, yalnızlığı seven birisiyim. Daha küçük bir hayata geçtim, Maslak'ta hangar gibi bir evde oturuyordum, sırf terası şu an oturduğum ev kadardı, kirayı aidatı yarıya düşürdüm. Yine çok güzel bir evde oturuyorum ama tek kişiyim ne gerek var 2 kata.''