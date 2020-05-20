İrem Derici Oğuzhan Uğur'un programında anlattı 'Ekmek arası sim kart yedim'
İrem Derici, Oğuzhan Uğur'un YouTube'da yayımlanan 'Pinç' programına konuk oldu ve kendisi anlattıkları ağızları açık bıraktı.
Koronavirüs sebebiyle evde gönüllü karantina altında olan İrem Derici, zamanının çoğunu sosyal medyada geçirmeye başladı. Sıklıkla Instagram hesabında canlı yayınlara da katılan İrem Derici, son olarak YouTube'da çok sevilen program olan 'Pinç'e katıldı. Oğuzhan Uğur'un sorularını yanıtlayan Derici, verdiği kilolar nedeniyle hastanelik olduğu dönemi anlattı.
Zayıflığı sebebiyle hastanelik olduğu dönemin kendisi için çok zor geçtiğini dile getiren İrem Derici, anlattıklarıyla herkesi çok şaşırttı. İşte İrem Derici'nin o açıklamaları:
Hastanede gözümü açtım, kollarım bağlı: "Benim artık tek derdim 'işimi yapayım, günüme bakayım' o durumdayım. Artık heyecanlandıran bir şey yok beni. 1.5 sene önce gözümü bir açtım, beyaz önlüklü amcalar etrafımda kollarım bağlı… Halbuki ben Konya'ya gidiyordum. 'Ne oldu, niye buraya geldik' dedim.''
Anoreksiya yaşadığım dönem: ''Üzerinden bir buçuk sene geçti de böyle rahat rahat anlatıyorum. Ben sıkıntı yaşadığımda onu kendime itiraf edememiştim. Mesela anoreksiya yaşadığım dönemde çubuk kraker gibi geziyorum ama kendimi dünyanın en çekici insanı zannediyorum.''