İrem Derici Kocaeli konserinde küfrü bastı bir daha iş alamayacak

Görüntüler sonrasında bundan sonraki organizasyonlarında İrem Derici'ye yer vermeme kararı alındığı belirtilen Büyükşehir açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Organizasyonda sahne alan sanatçılardan biri olan İrem Derici'nin konser sırasında doğaçlama olarak yaptığı konuşmalar, kamuoyu ve belediyemiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. İrem Derici'nin sarf ettiği sözler sadece kendisini bağlamaktadır.''