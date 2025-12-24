İrem Derici kayıtsız kalamadı! Ortaya çıkan mesajlar hakkında açtı ağzını yumdu gözünü
Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci'ye ait olduğu öne sürülen özel mesajların gündeme gelmesi üzerine İrem Derici'den tepki geldi. Derici, özel hayatın bu şekilde tartışılmasını eleştirerek kamuoyuna yansıyan mesajlara karşı rahatsızlığını dile getirdi.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "uyuşturucu" soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade vermiş, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürecinde tutuklu bulunan spiker Ela Rümeysa Cebeci ile Saran arasındaki özel mesajların ortaya çıkması, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
İREM DERİCİ KAYITSIZ KALAMADI
Sosyal medyada hızla yayılan mesajlar magazin gündemine taşınırken, konuya dair bir değerlendirme de ünlü şarkıcı İrem Derici'den geldi.
Daha önce benzer bir soruşturmada adı geçen ve test sonuçlarının temiz çıktığını açıklayan Derici, X hesabından yaptığı paylaşımla özel mesajların gündeme taşınmasına tepki gösterdi.
"BİZE NE MİLLETİN YATAK ODASINDAN"
İrem Derici paylaşımında, özel hayatın bu şekilde tartışılmasını eleştirerek, "Bize ne milletin yatak odasından, özel mesajlaşmalarından?" ifadelerini kullandı. Derici, paylaşımında gündemin geldiği noktaya dair rahatsızlığını dile getirirken, toplumun bu tür tartışmalarla yıprandığını vurguladı.