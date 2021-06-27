İrem Derici İnstagram'dan ilan verdi: Beni dövecek birini arıyorum!

"Kendini dövdürmeyen de ne bileyim" diye espiri yapan Derici, dövmelerine bir yenisini ekleyeceğini duyurdu. İstediği dövmeyi hikayesinde paylaşan Derici, sırtında diğer dövmelerinden boş kalan yere kendi yüzünü işletmek istediğini ifade etti.