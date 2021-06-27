İrem Derici İnstagram'dan ilan verdi: Beni dövecek birini arıyorum!
Ünlü şarkıcı İrem Derici, dövmelerine bir yenisini ekleyeceğini duyurduğu İnstagram paylaşımında açık ilan verdi; "Beni dövecek birini arıyorum" diyen Derici, yine esprili tarzıyla hikayeler attı. Dövme tutkusuna dur diyemeyen Derici'nin vücudunda 30'ı aşkın dövme bulunuyor.
Güçlü sesi ve şarkıları kadar dobralığı ve çılgın halleriyle sosyal medyayı karıştıran İrem Derici, takipçilerini her paylaşımında güldürecek esprilere imza atıyor. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken İrem Derici, son paylaşımında sırtına kendi yüzünün dövmesini yaptırmak istediğini belirterek "Beni dövecek birini arıyorum" diyerek başarılı bir dövmeci aradığını duyurdu.
"Kendini dövdürmeyen de ne bileyim" diye espiri yapan Derici, dövmelerine bir yenisini ekleyeceğini duyurdu. İstediği dövmeyi hikayesinde paylaşan Derici, sırtında diğer dövmelerinden boş kalan yere kendi yüzünü işletmek istediğini ifade etti.
Şarkıcı İrem Derici'nin vücudunda 30'u geçkin dövme bulunuyor.
Derici daha önceki paylaşımlarında "Emin olmadan yaptırmayın şu illeti... Çekirdek çitlemek gibi, önüne geçemiyorsun" notunu yazarak dövmelerini paylaşmıştı.