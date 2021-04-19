'İrem Derici İbrahim Tatlıses'ten ödünç mü aldı?' demişlerdi fiyatı şoke etti
İrem Derici'nin İbo Show'da giydiği büyük beden takım kıyafetinin kaç para olduğu ortaya çıktı.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da İrem Derici, fırtınası esti. Rüzgarı sosyal medyaya da ulaştı. Cumartesi akşamlarının renkli programına Derici, pembe, oldukça büyük beden bir takım elbiseyle katıldı.
İrem Derici'nin bu kıyafeti sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Derici ve kıyafeti hakkında Twitter'da birbirinden espirili yorumlar yapıldı. Derici'nin kıyafeti babasından ya da İbrahim Tatlıses'ten ödünç aldığı gibi...
Ünlü şarkıcı, konuyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara "Şu oversize takım olayına alışsanız iyi olur" yanıtını verdi.
İrem Derici'nin büyük beden takım elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. İrem Derici'nin programda giydiği büyük beden ceket 750 TL'ye pantolon ise 1.010 TL'ye satılıyor.