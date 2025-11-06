İrem Derici Galatasaray maçı sonrası yaşadıklarını bir bir anlattı...
Ünlü şarkıcı İrem Derici, Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maç sonrası yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyada anlattı. Derici, maça gitmek üzere yola çıktığını ancak bazı kişilerin saldırısına uğradığını söyledi. "Polisler peşimize takıldı, ortamı yumuşatmaya çalışırken sinir krizi geçirdim. Tırnaklarım kırıldı, ellerim çizik içinde," diyen Derici, yaşadığı olay nedeniyle stadyuma gidemediğini belirtti.
"POLİSLER PEŞİMİZE TAKILDI"
Sanatçı paylaşımında, "Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Biz de kendimizi savunmak adına diklendik. Konu kapanacakken polisler peşimize takıldı. Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortamı yumuşatacağım diye maymun oldum. Çok gereksizdi, hâlâ kırgınım ve üzgünüm," ifadelerini kullandı.
"TIRNAKLARIM KIRILDI, ELLERİM ÇİZİK İÇİNDE"
Derici, yaşadığı olayın ardından oteline döndüğünü, sinir krizi geçirdiğini ve ağlayarak geceyi geçirdiğini belirtti. Şarkıcı, "Tırnaklarım kırıldı, ellerim çizik içinde. Bari gözlüklerimi kırmasaydım. 9'undaki Gaga konserine aylarca hazırlanıyordum, bu mu benim şansım?" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.