İrem Derici Galatasaray maçı sonrası yaşadıklarını bir bir anlattı...

"POLİSLER PEŞİMİZE TAKILDI"

Sanatçı paylaşımında, "Maça geldim ama maça gidemedim, odada ağladım durdum. Birkaç maganda bizim üstümüze geldi otele dönerken ama nasıl pislikçe. Biz de kendimizi savunmak adına diklendik. Konu kapanacakken polisler peşimize takıldı. Melih'in üstüne geldikçe geldiler, ben ortamı yumuşatacağım diye maymun oldum. Çok gereksizdi, hâlâ kırgınım ve üzgünüm," ifadelerini kullandı.