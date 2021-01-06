İrem Derici Exxen Konuşanlar'da itiraf etti: Cinsel filmle kendini tatmin ederken annem...

Geçtiğimiz günlerde Radyo Juke'ta yayın yapan Sarı Şeker Sema'nın konuğu olan İrem Derici yaptığı itiraflar ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akıl hastanesinde tedavi gördüğünü açıklaması hayranlarını şok etmişti.