İrem Derici Exxen Konuşanlar'da itiraf etti: Cinsel filmle kendimi tatmin ederken annem...
Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına konuk olan İrem Derici'nin cinsellik itirafı olay oldu.
Geçtiğimiz günlerde Radyo Juke'ta yayın yapan Sarı Şeker Sema'nın konuğu olan İrem Derici yaptığı itiraflar ile magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Akıl hastanesinde tedavi gördüğünü açıklaması hayranlarını şok etmişti.
2018 yılında akıl hastanesinde tedavi gördüğünü söyleyen Derici "Bu yaza COVID bitmiş olmazsa, ben 2018 yılında birkaç haftamı geçirdiğim tımarhaneme geri dönerim, 'odamı ayırsınlar' buradan sesleniyorum" demişti.
33 yaşındaki Derici son yaptığı itirafla uzun süre magazin gündeminde olacak.
İrem Derici, Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan Exxen'de Konuşanlar programlarına konuk oldu.