İrem Derici 'Ekmek arası sim kart yedim' diyerek hastanelik olduğu zamanı anlattı

Hastanede gözümü açtım, kollarım bağlı: "Benim artık tek derdim 'işimi yapayım, günüme bakayım' o durumdayım. Artık heyecanlandıran bir şey yok beni. 1.5 sene önce gözümü bir açtım, beyaz önlüklü amcalar etrafımda kollarım bağlı… Halbuki ben Konya'ya gidiyordum. 'Ne oldu, niye buraya geldik' dedim.''