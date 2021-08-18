İrem Derici Cem Belevi arkadaşlığı 'aşka geldi' göz göze 'Alışıyor musun' düeti

Türk pop müziğinin sevilen iki ismi İrem Derici ile Cem Belevi'nin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde yan yana görülmeye başlayan ikilinin beraber samimi bir görüntü vererek yaptığı düetin ardından bu söylentiler daha da güçlendi. İrem Derici ve Cem Belevi 'Alışıyor musun' ve 'Alışamıyorum' şarkılarını beraber söyledi. Şarkıyı söylerken göz göze bakışmaları, sosyal medyada 'aşk' iddialarını alevlendirdi. Özellikle İrem Derici'nin fanları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.