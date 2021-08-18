İrem Derici Cem Belevi arkadaşlığı 'aşka geldi' göz göze 'Alışıyor musun' düeti
Ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi'nin geçtiğimiz günlerde Tan Taşçı'nın konserinde birlikte görüntülenmesinin ardından çıkan aşk dedikoduları, İrem Derici'nin romantik bir düet videosu paylaşımıyla alevlendi.
Türk pop müziğinin sevilen iki ismi İrem Derici ile Cem Belevi'nin arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddiaları magazin gündemine bomba gibi düştü. Son dönemde yan yana görülmeye başlayan ikilinin beraber samimi bir görüntü vererek yaptığı düetin ardından bu söylentiler daha da güçlendi. İrem Derici ve Cem Belevi 'Alışıyor musun' ve 'Alışamıyorum' şarkılarını beraber söyledi. Şarkıyı söylerken göz göze bakışmaları, sosyal medyada 'aşk' iddialarını alevlendirdi. Özellikle İrem Derici'nin fanları ikiliyi birbirine çok yakıştırdı.
Sık sık birlikte görüntülenen ikilinin ilişkilerini sakladıkları iddia edildi. Gazete Magazin’in haberine göre çift Bodrum’da baş başa tatil yapmış.
İrem Derici’nin Instagram hesabından paylaştığı siyah mayolu fotoğrafına Cem Belevi’nin alev emojisi göndermesi gözlerden kaçmadı.
"Aşk yükleniyor"
İrem Derici'nin Instagram sayfasından paylaştığı düzet videosunun altına yorum yazan sevenleri 'aşk is loading' (aşk yükleniyor) notunu düştü.