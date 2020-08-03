İrem Derici bikinili halini eleştirenlere sert çıktı 'Saç telim kadar zeki olan...'
İrem Derici, Şile'de sahne alacağı esnada tatilde çekilen görüntüleri için açtı ağzını yumdu gözünü, demediğini bırakmadı.
İrem Derici önceki gün Şile'deki bir mekanda sahne aldı. Konser öncesi magazin muhabirlerinin karşısına gelen şarkıcı soruları yanıtladı.
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Önce gazetecilerin bayramını kutlayan Derici, "Minareden atlarım, bayramınızı kutlarım arkadaşlar. Toplu mesaja karşıyım. Bana atılan toplu mesajları kaale almıyorum. Cevap vermiyorum" diye konuştu.
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Tatilde çekilen kareleri sorulan İrem Derici, şunları söyledi:
"Bodrum tatilim güzel geçti. Bu arada beni harcadınız. Şaka yapıyorum. İki selülitle mi insan olunuyor?''
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''Benim saç telim kadar zeki olsun insanlar da daha sonra beni gelip yargılasınlar. Keyfim yerinde. Aylar sonra sahne alıyorum. Çok özledim. Bugün gerçekten bana bayram"
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