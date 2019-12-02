İrem Derici "Bakire misin?" sorusuna sosyal medyadan bakın ne cevap verdi

"Bugüne kadar kadınlara ilgi duymadım"

Özel hayatı ve yaşantısı hakkında her türlü konuya açık yüreklilikle cevap veren İrem Derici, bir takipçisinin "Hemcinslerine ilgi duyduğun oldu mu? Yani kızlara" sorusuna "Yani kızlara diyerek açıkladığın için çok teşekkür ederim. Ben de sağlama yapmış oldum. Bugüne kadar olmadı" dedi.