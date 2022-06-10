İrem Derici ayrılık sonrası imaj tazeledi! Takipçilerinden o paylaşıma beğeni yağdı!
Geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla gündeme gelen kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile ihanet iddiaları üzerine ayrılan şarkıcı İrem Derici, ayrılık sonrası imaj tazeledi! İşlerine ve özel yaşamına konsantre olan Derici'nin yeni imajını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!
Dobra tavırlarıyla tanınan, sevilen şarkıcılardan İrem geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla gündeme gelmiş, kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile ihanet iddiaları üzerine yollarını ayırmıştı! Derici ayrılık sonrası imaj tazeledi! İşlerine ve özel yaşamına konsantre olan şarkıcının yeni imajını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!
Ayrılık sonrası imaj yeniledi..
Geçtiğimiz günlerde aşk yaşadığı Cem Belevi ile tartışmalı bir şekilde yolunu ayıran İrem Derici, sık sık imaj değişimiyle gündeme geliyor. Derici, son olarak sarı saçlarına geri döndü.
Takipçileriyle iletişimde
Sosyal medya sayfasını sık sık kullanan isimler arasında yer alan İrem Derici, yaptığı paylaşımlarla, takipçileriyle iletişim kurmayı ihmal etmiyor.
Yeni tarzı çok beğenildi..
Sevilen şarkıcı son olarak ise Instagram sayfasından yeni tarzını takipçileriyle paylaştı. İrem Derici’nin yeni tarzı kısa sürede binlerce beğeni aldı.