İrem Derici ayrılık sonrası imaj tazeledi! Takipçilerinden o paylaşıma beğeni yağdı!

Dobra tavırlarıyla tanınan, sevilen şarkıcılardan İrem geçtiğimiz günlerde aşk hayatıyla gündeme gelmiş, kendisi gibi şarkıcı olan Cem Belevi ile ihanet iddiaları üzerine yollarını ayırmıştı! Derici ayrılık sonrası imaj tazeledi! İşlerine ve özel yaşamına konsantre olan şarkıcının yeni imajını takipçileri beğeni yağmuruna tuttu!