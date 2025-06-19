İran’la Savaş mı? Türkiye Bu Oyuna Gelmez!

Donald Trump yine sahnede…

Ağzını açmış hem tehdit ediyor hem de “Henüz karar vermedim” diyor.

“İran’da rejim değişebilir” demiş.

Beyaz Saray’da İran-İsrail konulu bir toplantı da yapılacakmış.

Yani ortalık fena karışık.

Bakın…

Bu açıklama sıradan bir açıklama değil.

“Ortadoğu’ya yeniden karışmak istiyoruz” cümlesinin diplomatik versiyonu bu.

Ne zaman biri Ortadoğu’ya karışmak istese, olan hep bize oluyor.

Türkiye Ne Yapmalı?

Hemen söyleyeyim: Bir tarafın yanında saf tutmamalı.

“Savaşa hayır” demeli.

Herkes bağırırken, biz akıllı bir şekilde konuşmalıyız.

Çünkü:

İran bizim komşumuz.

ABD bizim NATO müttefikimiz.

İsrail’le gerilimli ama kontrollü bir ilişki yürütüyoruz.

Ortadoğu’nun ortasındayız.

Suriye sınırımız hâlâ kaynıyor.

Ekonomimiz zaten her dalgalanmadan etkileniyor. Bizim yapmamız gereken, herkesin yaptığı gibi ortalığı daha da germek değil.

Tam tersine:

Sakin kalmak. Ara bulmak. Yangını büyütmemek.

Arap Baharı, Irak Savaşı, Suriye Derken…

Hatırlayın:

2003’te “Kimyasal silah var” denildi.

Sonra ne oldu? Irak diye bir devlet kalmadı.

2011’de “Arap Baharı özgürlük getirecek” dediler.

Sonra ne oldu? Mısır, Libya, Suriye darmadağın oldu. Şimdi de “İran’da rejim değişebilir” diyorlar.

Bunu geçmişten bağımsız düşünmeyin.

Rejim değişikliği, savaşsız olmaz.

Ve bu tür savaşların sonunda hep en yakın komşular yanar.

O Nedenle Diplomasinin Tam Zamanı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şu anda sessiz.

Ama bu sessizlik, hazırlıksızlık anlamında değil.

Diplomasi bazen sessizlikle başlar.

Gürültüyle değil, sağduyuyla ilerler. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan bir çıkış yaparsa, “Biz savaş değil çözüm istiyoruz” derse…

Türkiye, bölgede ateş söndüren bir ülke olarak tarih yazabilir.

Vizyondaki Bu Film Daha Öncede Vardı

Bu filmi daha önce gördük.

Irak’ta gördük.

Suriye’de gördük.

Şimdi İran versiyonu geliyor. Ama Türkiye bu filmin figüranı olmaz.

Türkiye bu oyuna gelmez.

Çünkü Türkiye ne yaptığını bilen ne yapmayacağını da daha da iyi bilen bir ülkedir.

Ve bu krizde Türkiye’nin en büyük gücü:

Soğukkanlı aklıdır.

O akılda çok şükür fazlasıyla mevcuttur.