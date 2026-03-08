BIST 12.793
HABER /  DÜNYA

İran'ın yeni dini lideri seçildi ABD-İsrail-İran savaşında 9. gün

İran'ın yeni dini lideri seçildi ABD-İsrail-İran savaşında 9. gün

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları 9. gününe girerken İran'dan önemli bir son dakika haberi geldi. Uzmanlar Meclisi, yeni dini lideri seçtiğini duyurdu ancak güvenlik gerekçesiyle ismini açıklamadı.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan gerilimde dokuzuncu gün.

İran’da petrol depoları, Bahreyn’de su arıtma tesisi vuruldu. Kuveyt'te SSK binası hedef alındı.

Savaş tüm hızıyla sürerken öldürülen dini lideri Hamaney'in yerine gelecek isimle ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

İran'ın yeni dini liderini seçmekle görevli Uzmanlar Meclisi'nin bir karara vardığı açıklandı, ancak isim henüz kamuoyuna duyurulmadı. ISNA haber ajansına konuşan kaynaklara göre “kesin bir kanaate” varıldı.

Aktarılanlara göre İran'ın yeni dini liderinin ismi güvenlik gerekçesi ile henüz açıklanmayacak.

İsrail yeni lideri öldüreceği tehdidinde bulunmuştu

Öte yandan İsrail, seçimden önce İran’da Ali Hamaney’in yerine geçecek ismin ve seçim sürecini yürüten Uzmanlar Meclisi üyelerinin hedef alınacağı tehdidinde bulunmuştu.

İran, Kuveyt'te ABD'ye ait helikopter üssünü vurduğunu duyurdu

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Kuveyt’te ABD'ye ait Udairi Helikopter Üssü'nün insansız hava araçları ve balistik füzelerle vurulduğunu açıkladı.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıda üssün helikopter tesisleri, yakıt depoları ve komuta binasının hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırının ardından Udairi Üssü'nde büyük çaplı yıkım meydana geldiği ve üs içerisinde yangınlar çıktığı öne sürüldü.

Yakıt alım kotası düşürüldü

ABD ve İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran ile yakınlarındaki bölgelerde yer alan petrol depolama alanlarını hedef almasının ardından kentteki benzin istasyonlarında yakıt almak isteyenler kuyruklar oluşturdu. Bu saldırıların ardından Tahran'daki yakıt ikmal istasyonlarında kişisel kartla yakıt alım kotası 30 litreden 20 litreye düşürüldü.

İran Kızılayı: ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil birim hedef alındı

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, ABD-İsrail'in saldırılarında 9 bin 669 sivil noktanın hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, "Bu hedefler arasında 7 bin 943 konut, 1617 ticari birim, 32 sağlık merkezi, 65 okul ve Kızılay Teşkilatına bağlı 13 merkez bulunmaktadır." denildi. Saldırılarda 11 sağlık çalışanının hayatını kaybettiği, 33'ünün yaralandığı aktarıldı.

