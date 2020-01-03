İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı öldürüldü! ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum

113 bin liraya aldığı sıfır otomobili 'ayıplı' çıktı! Yargıtay emsal kararı verdi

Tarımsal üretime yönelik işletme ve yatırım kredilerinde faiz indirimi

Aralık enflasyonu ne kadar? Memur ve emeklinin enflasyon farkı zammını belirledi