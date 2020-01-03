İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı öldürüldü! ABD-İran gerilimi sonrası dolarda son durum

2020'nin ilk iki gününde dar bantta hareket eden dolar güne 5.9585'ten başladı. İran'ın Ortadoğu'daki kılıcı Süleymani'nin öldürülmesi sonrası gözler ABD-İran geriliminde olacak.
Dolar 2019'un son haftasında Noel tatilinin etkisiyle 5.94-5.95 lira aralığında dar bir bantta hareket etmişti.
Dolarda son durum
Jeopolitik riskler arttı
Piyasalar 2020'ye ABD ile Çin arasında azalan ticari gerilimin iyimserliğiyle girerken sabaha karşı ABD'nin Irak'ta düzenlediği hava saldırısıyla İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesiyle jeopolitik riskler arttı.
Atılacak karşılıklı adımlar etkileyecek
Dolar yeni güne dünkü kapanışının biraz üzerinde, 5.9585 liradan başlarken gün boyunca gözler ABD ve İran'dan atılacak karşılıklı adımlarda olacak.
Altında son durum
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