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İran'ın gaz bahanenin arkasındaki sebep! Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı akış başladı

İran'ın gaz bahanenin arkasındaki sebep! Cumhurbaşkanı Erdoğan aradı akış başladı

Türkiye'ye İran'dan gelen gaz akışı teknik arıza gerekçe gösterilerek kesilmiş özellikle sanayide büyük sıkıntılar doğurmuştu. Sabah yazarı Güngör'ün kulis bilgilerine göre bunun altında EastMed projesi rahatsızlığı bile olabilir.

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Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, İran'dan gelen doğalgazın akışına kısmen başlandığını duyurdu. Güngör, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin haftasonu yaptıkları telefon görüşmesini işaret ederek şunları söyledi:

Bu görüşmeden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar başkanlığındaki bir heyet Tahran'da görüşmelerde bulundu. İran'da Enerji Bakanlığı ve milli gaz şirketi (NIGC) ile bir araya gelindi. Öğrendiğime göre, İran'dan gaz akışı kısmen başladı. Önümüzdeki günlerde miktar daha da artacaktır.

Bu arada şunun da altını çizmekte fayda var: İran gaz hattında akışı engelleyecek herhangi bir sorun yok. Yani İran Milli Gaz Şirketi'nin 'teknik arıza' açıklaması bahane gibi görünüyor!
Peki o zaman niye gaz kesildi?
Bunun İran'ın kendi tüketiminin artmasından mı yoksa Türkiye'nin EastMed projesiyle ilgili çıkışından mı kaynaklandığını yakında anlarız.

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