İran'dan ürperten koronavirüs videosu! Adamı böyle öldürüyor

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre içerisinde 80 ülkeye yayılan ve büyük bir panik yaratan COVID-19 kod adlı corona virüsü ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor.

İran'da durumlar daha da vahim bir hal almaya başladı

Küresel ölçekte 95.300’den fazla insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 3 bin 200 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklanırken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’dan korkutan bir video geldi.

Öksürük krizine giren adam güçlükle hareket edebiliyor

Sosyal medyada gazeteci Muhammed Ahwaze isimli gazeteci tarafından paylaşılan videoda, hasta olduğu iddia edilen bir adam yere yığılıyor ve daha sonra öksürük krizine giriyor.

Derin derin nefes almaya çalışan adam titredikten sonra güçlükle harekete edebiliyor. 15 saniyelik video 2 saat içerisinde 24 bin kez izlenirken, Zahidan kentinde yaşadığı öne sürülen adamın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

İran'da virüsün hızla yayılmasının ardından insanların korkudan şehir sokaklarını da terk ettiği görülüyor.