DÜNYA

İran'dan ürperten koronavirüs videosu! Adamı böyle öldürüyor

ÇİN'in Vuhan kentinden tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüsü, şimdiye kadar 3200'den insanı canından etti ve 95.300 insanda tespit edildi. Komşumuz İran'da ise durumlar oldukça kötüye gidiyor. İran'da çekilen görüntüde bir adam yere yığıldıktan sonra öksürük krizine giriyor.

Çin’in Wuhan kentinde başladıktan kısa bir süre içerisinde 80 ülkeye yayılan ve büyük bir panik yaratan COVID-19 kod adlı corona virüsü ile ilgili kötü haberler gelmeye devam ediyor.

İran'da durumlar daha da vahim bir hal almaya başladı

Küresel ölçekte 95.300’den fazla insanın enfekte olduğu ve yaklaşık 3 bin 200 kişinin de yaşamını yitirdiği açıklanırken, salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İran’dan korkutan bir video geldi. 

Öksürük krizine giren adam güçlükle hareket edebiliyor

Sosyal medyada gazeteci Muhammed Ahwaze isimli gazeteci tarafından paylaşılan videoda, hasta olduğu iddia edilen bir adam yere yığılıyor ve daha sonra öksürük krizine giriyor.

Derin derin nefes almaya çalışan adam titredikten sonra güçlükle harekete edebiliyor. 15 saniyelik video 2 saat içerisinde 24 bin kez izlenirken, Zahidan kentinde yaşadığı öne sürülen adamın sağlık durumu ile ilgili detaylı bilgi verilmedi.

İran'da virüsün hızla yayılmasının ardından insanların korkudan şehir sokaklarını da terk ettiği görülüyor. 

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan- Putin görüşmesi başladı! Dünya bunu izliyor
İdlib zirvesi öncesi Rus uzmandan çarpıcı açıklama: Cephe hattında düzenlemeye gidilecek
Erdoğan, Putin ile yapılacak İdlib zirvesi için Moskova'da
Erdoğan-Putin zirvesi öncesi ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması
Kapan-3 Kazan Operasyonu başlatıldı
Baba ile kızının karşılıklı "yaralama" davasında yeni gelişme
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Süleyman Soylu açıkladı 1000 özel harekatçı sınıra gönderiliyor
Yunan güçleri, mültecilere zulüm ediyor
Recep ayının ilk 10 günü kılanacak namaz kaç rekat-kılınışı
Ümit Özdağ : Erdoğan barışsa AK Parti'nin tümü FETÖ ile barışır
Rus savaş gemisi 'Ceasar Kunikov' Akdeniz'e iniyor
AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor ÖSYM son tarih
Van komandolar Suriye’ye dualarla uğurlandı
MEB okul tatil tarihleri 2. ara tatil ne zaman geri sayım