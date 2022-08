İran'dan olay iddia! Erdoğan ve Esad, eylül ayında Özbekistan'da görüşecek Putin davet etti

SURİYE ile ilişkilerde yeni dönem arayışları sürerken İran'ın resmi haber ajansı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın görüşeceği tarih ve yerle ilgili flaş bir haber geçti. İran ajansına göre, Erdoğan ve Esad, eylül ayında Özbekistan'daki Şangay Beşlisi toplantısında görüşecek. Putin'in, Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya Esad'ı davet ettiği iddia edildi.

Abone ol

Ankara'dan Suriye'yle normalleşme sinyalleri gelirken İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Şangay İşbirliği Örgütü'nün Semerkand, Özbekistan'da 15-16 Eylül'de yapılacak zirvesine Suriye Devlet Başkanı Esad'ı da davet ettiğini iddia etti.

Erdoğan, Putin ve Esad'lı üçlü görüşme...

Ajans, zirve sırasında Erdoğan, Putin ve Esad'ın bir üçlü görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Ağustos'ta Soçi'de Putin ile görüştükten sonra, “Eylül ayında Şanghay Beşlisi, Özbekistan’da toplanacak. Görüşmemizde Sayın Putin de rica etti; nasip olursa biz de inşallah oradaki toplantıya katılacağız” demişti.

İlk sinyali Melüt Çavuşoğlu vermişti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında “Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz” dedikten sonra Ankara ve Şam arasında bir normalleşme sürecinin başlayabileceğine dair söylentiler güçlenmişti.

Erdoğan kapıyı açık bırakmıştı

Erdoğan, geçen hafta Ukrayna'ya yaptığı ziyaretin dönüşünde de Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi konusunda konuşurken, “Siyasette dargınlık olmaz. Her an barış içinde olacaksın. Her an görüşebilme imkânı yakalayacaksın. Bizim Esad'ı yenme gibi bir derdimiz yok” dedi.

Doğu Perinçek ve Ethem Sancak gidiyor

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve AK Parti'den ayrılarak Vatan Partisi'ne geçen iş insan Ethem Sancak, eylül ayında Şam'a giderek Esad'la görüşeceklerini belirtmişti.