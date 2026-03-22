İran’dan o ülkelere binlerce saldırı! Veriler ortaya çıktı
Anadolu Ajansı’nın derlediği verilere göre, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihleri arasında bölge ülkelerine binlerce füze ve İHA saldırısı düzenledi. En fazla hedef alınan ülke BAE olurken, saldırılar havalimanları, limanlar ve enerji tesislerine yoğunlaştı; Hürmüz Boğazı’nın kapatılması ve petrol tesislerinin hedef alınması bölgedeki gerilimi daha da artırdı. İşte İran'ın saldırı haritası...
Buna göre, İsrail ve ABD'nin İran'a başlattığı askeri saldırının ardından İran, 28 Şubat-21 Mart tarihlerinde İsrail dışındaki bazı bölge ülkelerine yönelik 4 bin 509 füze ve İHA saldırısı düzenledi.
Bu saldırılarda en çok hedef alınan BAE'ye 2 bin 104, Kuveyt'e 819, Suudi Arabistan'a 654, Bahreyn'e 385, Katar'a 256, Ürdün'e 281, Umman'a 7 saldırı gerçekleştirildi.
İran, İsrail'e ise 28 Şubat-19 Mart'ta 345 füze, 500 İHA ile saldırı düzenledi.
4, 9 ve 13 Mart'ta İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatlar ise NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildi.