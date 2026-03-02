İran'dan İsrail'e fırlatılan füzeler Tel Aviv semalarında görüntülendi
İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak düzenlediği füze saldırıları devam ediyor. İran'dan fırlatılan füzeler, Tel Aviv semalarında görüntülendi. Bazı füzeler, İsrail hava savunma sistemleri tarafından havada imha edildi.
İsrail ve ABD'nin başlattığı saldırılara karşılık veren İran, füzeleri peş peşe İsrail'e ateşliyor. İsrail kentlerinde yıkımın boyutu gün ağarınca ortaya çıkıyor.
Geceleyin Tel Aviv semalarında savunma sistemleri tarafından havada vurulan bazı füzeler görüntülendi.
Büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesindeki iki binaya doğrudan isabet eden füze, çevredeki bina ve araçlara da ciddi hasar vermişti.
İran'ın cumartesi gece saatlerinde yaptığı misilleme saldırısında büyük Tel Aviv olarak bilinen Gush Dan bölgesine doğrudan isabet eden füze nedeniyle 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.