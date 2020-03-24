İran'dan flaş karar! Dünyanın en büyük AVM’sini korona hastanesine dönüştürüyor

2019 Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde başlayarak 3 ay gibi bir sürede neredeyse sıçramadığı ülke kalmayan, bununla birlikte 13 binin üzerinde ölü, 300 binin üzerinde vaka sayısı ile dünyanın gündemine oturan ölümcül salgın koronavirüs ile ilgili İran dikkat çeken bir karara imza attı. Yeni tip corona virüs salgınının en çok etkilediği ülkelerin başında Türkiye’nin sınır komşusu İran, ülkedeki dünyanın en büyük alışveriş merkezi olarak bilinen İran Mall’ı hastaneye çeviriyor.