BIST 14.074
DOLAR 44,61
EURO 52,46
ALTIN 6.812,73

İran'dan ABD'yi kızdıracak Hürmüz mesajı! Anahtar bizim elimizde

İran'dan ABD'yi kızdıracak Hürmüz mesajı! Anahtar bizim elimizde

ABD ve İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran yönetimi, ''Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim elimizde'' derken bir de Tahran'daki Vanak Meydanı'na dev afiş asıldı.

İran'dan ABD'yi kızdıracak Hürmüz mesajı! Anahtar bizim elimizde - Resim: 1

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran heyetlerinin görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Taraflar 21 saatlik görüşmenin ardından anlaşmaya varamadan ayrıldı. 

16
İran'dan ABD'yi kızdıracak Hürmüz mesajı! Anahtar bizim elimizde - Resim: 2

ABD ve İran  görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

26
İran'dan ABD'yi kızdıracak Hürmüz mesajı! Anahtar bizim elimizde - Resim: 3

Açıklamaların ardından başkent Tahran’daki Vanak Meydanı’na dev bir afiş asıldı. Afişte, “Hürmüz Boğazı sonsuza dek İran’ın elinde. Trump hiçbir şey yapamadı ve boğazın kalıcı kontrolü İran’da olacak” ifadeleri yer aldı.

36
İran'dan ABD'yi kızdıracak Hürmüz mesajı! Anahtar bizim elimizde - Resim: 4

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine bir atıfta bulundu.

46