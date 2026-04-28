İran’dan ABD’ye savaşı sona erdirmek için yeni teklif! Trump yeni mutlu değil

İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif gönderdi. ABD'li yetkililer, Trump'ın İran'ın sunduğu tekliften mutlu olmadığını belirtti.

İran, Orta Doğu’daki krizin çözülmesine yönelik ABD’ye yeni bir teklifte bulundu.  İran, nükleer programı ile ilgili müzakerelerin gelecekte bir tarihte yapılması şartıyla Hürmüz Boğazı'nı yeniden açmak ve savaşı sona erdirmek için ABD'ye yeni bir teklif gönderdi. 

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt yeni teklifi doğrulayarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran’ın teklifini üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarıyla görüştüğünü söyledi. 

New York Times'ın, görüşme hakkında bilgi sahibi olan isimsiz kaynaklara atıfta bulunarak bildirdiğine göre, Trump'ın İran'ın teklifinden mutlu olmadığı belirtildi. Trump’ın İran’ın teklifini Tahran’ın nükleer programına değinmediği gerekçesiyle beğenmediği iddia edildi. 

RUBİO: İRAN'IN ANLAŞMA YAPMAKTAN BAŞKA ŞANSI YOK

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran yönetiminin, ABD ile anlaşmaya varma konusunda "ciddi" olduğunu düşündüğünü ancak yapılacak herhangi bir anlaşmanın, İran'ın nükleer silah edinmesini kesin olarak engellemesi gerektiğini belirtti.

Rubio, İran'ın, ABD ile bir anlaşma yapmaktan başka şansı olmadığını savunarak, Tahran'daki liderlerin çoğunun "aşırılıkçı" isimler olduğunu ancak bu kişilerin ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkmak için adım atmak zorunda olduklarını gördüğünü dile getirdi.

İRAN DİPLOMASİ TRAFİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Umman ve Pakistan ziyaretlerinin ardından Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Putin, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney'den bir mesaj aldığını belirtirken, Rusya'nın İran halkının bu zor dönemi atlatacağını ve barışın hakim olacağını umduğunu söyledi. Putin, “Rusya, İrav ve bölgedeki diğer ülkelerin çıkarları doğrultusunda olan her şeyi yapacaktır.” diye konuştu. Rus lider, Rusya'nın İran ile stratejik ilişkilerini devam ettirmeyi istediğini de ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Putin ve Arakçi arasındaki toplantının verimli geçtiğini duyurdu. Arakçi ise iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa vurgu yaptı. Güçlenerek devam edeceğini belirtti. Moskova ve Tahran arasında geçen yıl 20 yıllığına stratejik ortaklık anlaşması imzalanmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3 kritik başlık var
AK Parti MYK toplanıyor: Gündemde 3 kritik başlık var
Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu
MİT raporları sonrası düğmeye basıldı! 3 aşamalı plan
MİT raporları sonrası düğmeye basıldı! 3 aşamalı plan
Kurs arkadaşları merak edip evine geldi! Dehşete düşüren manzara
Kurs arkadaşları merak edip evine geldi! Dehşete düşüren manzara
KKTC'den "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs’a konuşlandırılacağı" açıklamasına tepki
KKTC'den "Fransız askerlerinin, Güney Kıbrıs’a konuşlandırılacağı" açıklamasına tepki
Halfeti Belediyesine yönelik operasyon! Eski belediye başkanı Şeref Albayrak dahil 29 şüpheli tutuklandı
Halfeti Belediyesine yönelik operasyon! Eski belediye başkanı Şeref Albayrak dahil 29 şüpheli tutuklandı
Gulistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Ötecem lan her şeyi
Gulistan Doku soruşturmasında WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı: Ötecem lan her şeyi
Özgür Özel basına kapalı toplantıda söyledi: Derin devlet bizi sınıyor
Özgür Özel basına kapalı toplantıda söyledi: Derin devlet bizi sınıyor
Erzurumspor Süper Lig'in en zor deplasmanı olacak
Erzurumspor Süper Lig'in en zor deplasmanı olacak
Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisi kurtarıldı
Sarıyer'de karaya oturan konteyner gemisi kurtarıldı
15 Temmuz darbe girişimi genç gazetecilerin manşetleriyle anılacak
15 Temmuz darbe girişimi genç gazetecilerin manşetleriyle anılacak
Samsunspor’dan Galatasaray’a mesaj: Şampiyonluk turu düşünmesin
Samsunspor’dan Galatasaray’a mesaj: Şampiyonluk turu düşünmesin