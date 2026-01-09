BIST 12.164
DOLAR 43,14
EURO 50,27
ALTIN 6.194,00
HABER /  DÜNYA

İran'daki protestolarda bir savcı yakılarak öldürüldü

İran'daki protestolarda bir savcı yakılarak öldürüldü

İran’ın Kuzey Horasan eyaletine bağlı İsferayen kentinde dün gece düzenlenen gösterilerde bir savcının öldürüldüğü açıklandı.

Abone ol

Kuzey Horasan Savcılığından yapılan açıklamaya göre, çeşitli bölgelerden Kuzey Horasan’a gelen provokatörler, içinde savcı Ali Ekber Hüzeyinzade ile emniyet görevlilerinin bulunduğu konteyneri ateşe verdi.

Savcı ve güvenlik güçleri konteyner içinde yanarak öldü

Göstericilerin itfaiye ekiplerinin müdahalesine izin vermemesi üzerine savcı ve beraberindeki emniyet görevlileri yanarak hayatını kaybetti.

Kuzey Horasan Savcılığı, konuya ilişkin incelemelerin devam ettiğini ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığını belirtti.

Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei de savcı Hüzeyinzade’nin vefatı üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te ülkedeki yerel para biriminin döviz karşısında yüksek değer kaybı ve ekonomik sorunlar nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın başlattığı protestolar, ülkenin birçok kentine yayıldı.

Gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi açıklama yapılmazken, ABD merkezli "İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA)", dün şu ana kadar gösterilerde 8’i emniyet görevlisi 42 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını ve 2 bin 277 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 7 Ocakta yayımladığı haberinde gösterilerde yaralanan polis sayısının 568'e, gönüllü güvenlik güçleri olarak bilinen Besic mensubunun sayısının da 66'ya yükseldiğini duyurmuş, toplam can kayıplarına ilişkin bilgi vermemişti.

ÖNCEKİ HABERLER
Facia saniyelerle önlendi: Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı
Facia saniyelerle önlendi: Yolcu treni, belediye otobüsüne çarptı
Süper Kupa'da dev randevu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eksikleri belli oldu
Süper Kupa'da dev randevu! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eksikleri belli oldu
FAO: Aralık 2025’te gıda fiyat endeksi geriledi
FAO: Aralık 2025’te gıda fiyat endeksi geriledi
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi antremana çıktı
Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi antremana çıktı
İran'da protestolar sırasında bir savcı öldürüldü
İran'da protestolar sırasında bir savcı öldürüldü
Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu!
Hatay'da sağanak ve dolu etkili oldu!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşti!
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'nin ardından bir ayrılık daha gerçekleşti!
Beyoğlu'nda araç alev aldı! Yanan araç kullanılamaz hale geldi
Beyoğlu'nda araç alev aldı! Yanan araç kullanılamaz hale geldi
İş insanı Mübariz Mansimov'dan Ekol TV açıklaması
İş insanı Mübariz Mansimov'dan Ekol TV açıklaması
Motorinde indirim netleşti
Motorinde indirim netleşti
Ömer Çelik: Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli
Ömer Çelik: Suriye'nin iç barışı ve toprak bütünlüğü Türkiye için çok önemli
Türkiye Hayat Emeklilik'ten BES yaptıranlara özel kasko, konut ve sağlık sigortalarında avantajlı kampanya
Türkiye Hayat Emeklilik'ten BES yaptıranlara özel kasko, konut ve sağlık sigortalarında avantajlı kampanya