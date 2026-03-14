İran’da sivil dramı derinleşiyor: Aynı aileden 6 kişi can verdi

İran’da sivil dramı derinleşiyor: Aynı aileden 6 kişi can verdi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı hava operasyonları ikinci haftasını geride bırakırken, sivil kayıplara dair sarsıcı haberler gelmeye devam ediyor. Batı İran’daki İlam eyaletinde bir konuta düzenlenen saldırıda, aralarında altı aylık bir bebeğin de bulunduğu aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti.

Orta Doğu’da 28 Şubat’tan bu yana devam eden topyekûn çatışma ortamı, sivil yerleşim birimlerini vurmayı sürdürüyor. İran merkezli Fars Haber Ajansı, sabah saatlerinde Irak sınırına komşu stratejik öneme sahip İlam eyaletinin Eyvan kentinde bir konutun hedef alındığını duyurdu. Saldırı sonucu aynı aileye mensup 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı, yaşamını yitiren en küçük kurbanın henüz altı aylık bir bebek olduğu bildirildi.

SAVAŞIN İKİ HAFTALIK ACI BİLANÇOSU: 3 BİN ÖLÜ, MİLYONLARCA MÜLTECİ

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), 14. gününe giren savaşın insani maliyetine dair kapsamlı bir rapor yayımladı. Veriler, çatışmaların sadece askeri hedeflerle sınırlı kalmadığını, sivil altyapının ağır darbe aldığını gözler önüne seriyor.

HRANA Verilerine Göre 14 Günlük Bilanço:

205’i çocuk olmak üzere toplam 3.019 kişi hayatını kaybetti.

Ölenlerin en az 1.298’inin doğrudan sivil halktan olduğu belirtildi.

Saldırılarda en az 1.775 kişi yaralanarak tedavi altına alındı.

İran genelinde 3,2 milyon kişi evlerini terk ederek yerinden edildi.

ALTYAPI ÇÖKME NOKTASINDA: HASTANELER VE OKULLAR HEDEFTE

Saldırıların şiddeti, ülkedeki sosyal yaşamı ve kamu hizmetlerini de felç etmiş durumda. Rapora göre, iki hafta içerisinde uluslararası hukuka göre dokunulmazlığı bulunan pek çok tesis zarar gördü:

20 Hastane ve Sağlık Merkezi operasyonel kabiliyetini kaybetti veya hasar aldı.

36 Okul bombardımanların hedefi oldu.

98 Konut ve Yerleşim Alanı tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Bakan Uraloğlu, bugüne kadar yaklaşık 110 milyon yolcunun YHT ile seyahat ettiğini bildirdi
Turizmde üç tatil etkisi: Rezervasyonlar hızlandı, fiyatlar nasıl?
Tatilde yola çıkacaklar dikkat!
İran ordusundan bomba iddia: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı
Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'nden Irak'a seyahat uyarısı
İran'da Mossad'la bağlantılı 2 kişi gözaltına alındı
İstanbul'daki FETÖ davasında HAKMAR'ın sahibi hakkında yeniden tutuklama kararı
Özel-Arınç görüşmesi sonrası CHP kulisleri allak bullak Fatih Atik herkesin telefon edip merak ettiği soruyu paylaştı
Bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödemeleri başladı
İstanbul Fatih'te yangın dehşeti: 1 ölü, 5 yaralı var
Dünya bu görüntüyü konuşuyor: 'Netanyahu öldü' iddiaları doğru mu?
Sanık Ümit Polat'ın itirafları İBB davasına damga vurdu avukatından şok iddia