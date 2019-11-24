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İran'da protestoların bilançosu ağırlaşıyor! 900'den fazla bankayı yaktı

Benzine gelen zamla birlikte göstericiler, 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM'yi ateşe verdi.

İran'da, geçtiğimiz günlerde akaryakıt fiyatlarına yüzde 50 zam geldi.

Zamlardan elde edilecek gelirle geçim sıkıntısı çeken 18 milyon aileye yardımda bulunulacağını açıklandı.

Benzine 3 kat zam yapıldığının açıklanmasının ardından ülkenin birçok kentinde protestolar başlamıştı.

Uluslararası Af Örgütü, olaylar sırasında en az 115 göstericinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı. İranlı yetkililer ise şu ana kadar olaylar sonucunda 6 güvenlik görevlisinin ve 1 göstericinin öldüğünü duyurdu.

900'den fazla banka şubesi ateşe verildi

15 Kasım'da başlayan gösterilerde zarar gören banka şubeleri ve ATM'ler de vardı. Buna göre, ülke genelinde 40'tan fazla kentte düzenlenen gösterilerde 900'den fazla banka şubesi ve 3 bin civarında ATM zarar gördü. İran medyasına göre, İsfahan'da 36, Hurrem Abad'da 40 banka şubesi ateşe verildi.

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