İran'da protestolar şiddetlendi halkı sokağa çağıran Pehlevi'den Trump'a teşekkür

İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Halkı sokağa çıkma çağrısı yapan hanedanın hayattaki üyesi oğul Rıza Pehlevi, Trump'a göstericilere verdiği destek nedeniyle teşekkür etti.

Abone ol

İran'da para birimi riyalin rekor düzeyde değer kaybetmesinin ardından Tahran'da kapalı çarşı esnafının 28 Aralık'ta başlattığı protestolar 13. gününde ülkenin büyük bir bölümüne yayılmış durumda.

ABD merkezli HRANA'ya ait internet sitesinde yayımlanan raporda, ülkede 12 gündür süren gösterilere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre bu süre içinde ülkedeki 31 eyaletin tamamında meydana gelen gösterilerde 5'i 18 yaşından küçük toplam 34 eylemci ve emniyet güçlerine bağlı 8 kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelinde toplam 2 bin 277 kişi gözaltına alındı.

Yaralanmaların büyük ölçüde saçma ve plastik mermi isabeti sonucu meydana geldiği belirtildi.

İran makamlarından gösterilerde ölen ya da yaralananlara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Trump'a teşekkür

Sürgündeki Rıza Pehlevi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, "Milyonlarca İranlı bu gece özgürlük istedi. Rejim ise tüm iletişimi keserek yanıt verdi. İnterneti kestiler" dedi.

Pehlevi ayrıca, "Özgür dünyanın lideri olan Başkan Trump'a, rejimden hesap sorma sözünü tekrarladığı için teşekkür etmek istiyorum. Şimdi daha kararlı destek verme sırası Avrupa liderleri dahil diğer liderlerde" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada bir kez daha, "Eğer İran'da hükümet eylemcileri öldürmeye başlarsa, onları çok sert şekilde vururuz" demişti.