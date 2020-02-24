İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı fırladı! Türkiye'den son dakika kararı

İki Arap ülkesine daha sıçradı: Virüs geçen hafta İran'a bulaştıktan sonra İsrail'de de ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise 2 Arap ülkesinden virüs salgını haberleri geldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı da İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.