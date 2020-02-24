İran'da koronavirüsten ölenlerin sayısı fırladı! Türkiye'den son dakika kararı
İRAN'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. Türkiye aldığı son dakika kararıyla İran'a olan tren seferlerini bu sabah itibariyle durdurdu. Çin'den ise yine kötü haberler var. İşte çağın salgını olan virüsle ilgili son durum:
Koronavirüs salgının baş gösterdiği İran'da ölenlerin sayısı hızla artıyor. Türkiye'nin tüm sınır kapılarını kapatıp uçuşları durdurduğu İran'da koronavirüs (Covid - 19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 47 oldu. Türkiye ise 'Kum kentinin karantinaya' alınması talebini İran'a iletti. Ancak İranlı yetkililer bu uyarıya kulak asmadı ve vakalar ülkenin başkenti Tahran'a kadar dağıldı.
İki Arap ülkesine daha sıçradı: Virüs geçen hafta İran'a bulaştıktan sonra İsrail'de de ortaya çıkmıştı. Bu hafta ise 2 Arap ülkesinden virüs salgını haberleri geldi. Bahreyn Sağlık Bakanlığı, İran'dan dönen bir kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) görüldüğünü ve bunun ülkede tespit edilen ilk vaka olduğunu açıkladı. Kuveyt Sağlık Bakanlığı da İran'ın Meşhed kentinden gelen 3 kişide yeni tip corona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
İtalya'da ölü sayısı artıyor : Avrupa ülkelerine yayılmaya başlayan Covid 19 virüsü İtalya'da can almaya başladı. Gelen son habere göre ülkede virüs sebebiyle ölenlerin sayısı bu sabah itibariyle 4'e yükseldi.
Çin'de son durum ne?
Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı da hızla artıyor. Bugün itibariyle ölü sayısının 2 bin 594'e çıktığı öğrenildi. Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 150 kişi hayatını kaybetti, 409 yeni vaka tespit edildi. Kesinleşen Covid-19 vakası da 77 bin 150’ye ulaştı. Çin ana karası dışında vaka sayısı Hong Kong’da 74’e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.