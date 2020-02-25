İran'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Müzeler ve sinemalar kapatıldı



İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, ölümlerin görüldüğü bölgedeki birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilirken, Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de ziyarete kapatıldığı bildirildi. Bölgede müze ve sinemalar da geçici bir süre için kapatıldı. Milano'da pazartesi duruşmalar iptal edilirken, halkın gıda stoklamak için marketlere akın ettiği gelen haberler arasında.