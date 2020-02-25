İran'da koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 14'e yükseldi
Koronavirüs salgını tüm dünyada can almaya devam ediyor. İran'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükselirken, dünyayı umutlandıran açıklama Çin'den geldi.
Koronavirüsün (Covid-19) salgını dünyası sarstı. Günlük hayatı felç eden hastalığa karşı alınan tedbirler sonuç vermiyor. Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi. Avrupa'da en çok görüldüğü ülke olan İtalya'da salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 7'e çıktı. İtalya'da 11 kasabada 50 bin kişi karantina altına alındı. Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, korona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu.
Dünyada Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 80 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19), dünya genelinde 80 binden fazla kişiye bulaştı. Kovid-19'in görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:
"Japonya 850, Güney Kore 893, İtalya 229, Singapur 89, İran 61, ABD 35, Tayland 35, Avustralya 23, Malezya 22, Vietnam 16, Almanya 16, İngiltere 13, Birleşik Arap Emirlikleri 13, Fransa 12, Kanada 11, Hindistan 3, Filipinler 3, Kuveyt 3, Rusya 2, İspanya 2, İsrail 2, Amman 2, Bahreyn 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, İsveç 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Lübnan 1, Afganistan."
Müzeler ve sinemalar kapatıldı
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 7'ye yükselirken, ölümlerin görüldüğü bölgedeki birçok kentte eğitim ve öğretime bir haftalığına ara verilirken, Milano'nun Duomo Katedrali başta olmak üzere pek çok kilisenin de ziyarete kapatıldığı bildirildi. Bölgede müze ve sinemalar da geçici bir süre için kapatıldı. Milano'da pazartesi duruşmalar iptal edilirken, halkın gıda stoklamak için marketlere akın ettiği gelen haberler arasında.
İtalya'da Seri A'da 6 maç seyircisiz oynanacak
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Maçlar şunlar:
Udinese-Fiorentina
Milano-Genoa
Parma-Spal
Sassuolo-Brescia
Sampdoria-Hellas Verona v
Juventus-Inter
Inter kulübü de yaptığı resmi açıklamayla, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile Milano'daki Giuseppe Meazza yapılacak rövanş maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.