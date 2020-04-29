İran'da koronalı şahsın cesedi defnedilirken bulundu! Tam 2300 yıllık

‘İş makinesi nedeniyle bir miktar zarar gördü’

Ramazani Paçi, "Sağlık Bakanlığının Kovid-19'dan ölenler için belirlediği kurallara göre derinliği fazla olan bir mezar kazılırken antik dönemden kalma bir mezarı keşfettik. Ne yazık ki, mezar iş makinesi nedeniyle bir miktar zarar gördü" ifadelerini kullandı. Mezarda bir insan iskeleti, kırılmış kil çömlek, demir kılıç, ok kılıfı ve demirden yapılmış bir takım savaş aleti bulunduğunu kaydeden Ramazan Paçi, bu malzemeler ve yapılma yöntemlerinden yola çıkılarak mezarın Part İmparatorluğu dönemine ait olduğunun anlaşıldığını aktardı.