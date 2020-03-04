İran'da devlet bakanı da koronovirüse yakalandı! 54 bin mahkumu da saldılar

İRAN, ülkede 77 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 300'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle sancılı günler geçiriyor. Her geçen gün artan koronavirüs vakaları, devletin üst kademelerindeki isimlerde de görülmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de koronavirüse yakalandı. İran’da daha önce 290 sandalyeli parlamentoda 23 milletvekilinde korona virüs tespit edilmişti.