İran'da devlet bakanı da koronovirüse yakalandı! 54 bin mahkumu da saldılar
Doğu sınırı komşumuz İran'da ölümcül koronavirüs depremi devam ediyor. Koronavirüs son olarak, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'de de tespit edildi. İran’da daha önce 290 sandalyeli parlamentoda 23 milletvekilinde korona virüs tespit edilmişti.
İRAN, ülkede 77 kişinin ölümüne yol açan ve 2 bin 300'den fazla vaka tespit edilen koronavirüs nedeniyle sancılı günler geçiriyor. Her geçen gün artan koronavirüs vakaları, devletin üst kademelerindeki isimlerde de görülmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamaya göre, İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani'nin de koronavirüse yakalandı. İran’da daha önce 290 sandalyeli parlamentoda 23 milletvekilinde korona virüs tespit edilmişti.
İran, ayrıca ülkede koronavirüsün yayılmasını engellemek amacıyla 54 bin tutukluya ev izni verildiğini açıkladı. Yargı Erki Başkanı İbrahim Reisi'nin talimatıyla geçen haftadan bu yana 54 bin tutukluya ev izni verildi. İşte Çin'de başlayıp tüm dünyaya yayılan koronavirüs belasıyla ilgili son gelişmeler;
Irak'ta koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti
Çin'de ortaya çıkarak, dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs salgınında, Irak'ta ilk kez bir kişi hayatını kaybetti.
Bir Avrupa ülkesine daha sıçradı
Polonya Sağlık Bakanlığı, ülke sınırları içerisinde ilk koroavirüs vakasının tespit edildiğini açıkladı.