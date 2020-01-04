DÜNYA

İran’da camii kubbesine ‘intikam’ bayrak çekildi

İRAN’da Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin, ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısıyla öldürülmesinin ardından ülkenin Kum şehrinde bulunan Cemkeran Camii’nin kubbesine ‘alınacak intikamı’ temsil eden kırmızı bayrak çekildi. Kubbeye kırmızı bayrağın çekilme anı kameralara yansıdı.

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