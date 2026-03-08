İran'da büyük tehlike! Radyasyon tesisine saldırı...

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, İsfahan’daki bir radyasyon tesisinde ABD ve İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldi.Abone ol
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Ulusal Nükleer Güvenlik Merkezi, “İsfahan’da bir radyasyon tesisinde ABD-İsrail saldırıları sonucu ciddi hasar meydana geldiğini” açıkladı.
Genel olarak “tarımsal faaliyetler” için çalışmalar yürüten radyasyon tesisinde, saldırıya rağmen radyasyon kirliliğinin tespit edilmediği ifade edildi.
Tesise yönelik saldırılara ilişkin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’na (UAEA) bilgi verildiği belirtildi.