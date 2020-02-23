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İran'da büyük deprem! Van'da evler yıkıldı işte ilk görüntüler

Komşu ülke İran güne deprem haberi ile uyandı. AFAD'ın bildirdiğine göre, İran'ın Khoy kentinde saat 08:53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı.

İRAN'da korkutan bir deprem oldu. Depremin şiddeti AFAD verilerine göre; 5.9. Depremde can ve mal kaybı olduğu henüz bilinmiyor. İranlı yetkililerden henüz konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sınırda yer alan İran'ın Khoy şehrinde, yerin 5,22 kilometre derinliğinde, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, Van, Kars, Hakkari, Yüksekova ve Ağrı'da da hissedildi. Son gelen haberlere göre; Van'da bazı kerpiç evler yıkıldı.

Van Valiliği'nden açıklama

Van Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İran'da sabah saatlerinde gerçekleşen ve merkez üssü Khoy kenti olan deprem, kentte de hissedildi.

Açıklamada, "Merkez üssü İran'ın Hoy kenti olan, saat 08.53'te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybımız bulunmamaktadır. Sınır bölgemizdeki mahallelerimizden bilgi alınmaya çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İran'daki depremin merkez üssünü gösteren harita..

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