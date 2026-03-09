BIST 12.527
HABER /  DÜNYA

İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş!

İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş!

ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan İran Savaşı'nın ilk günü vurulan ilkokulu kimin vurduğuna dair araştırma yapıldı. Bulgulara göre okulu ABD'nin seyir füzesi vurdu.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırmaya başladığı 28 Şubat'ta İran'ın güneyindeki Minab kentinde bir deniz üssünün yakınlarında füzeyle vurulan ilkokulda çoğunluğu çocuk en az 175 kişi yaşamını yitirmişti. Savaşın ilk günündeki olayla ilgili New York Times gazetesinin yaptığı araştırmada okulu vuran füzenin ABD ordusuna Tomahawk seyir füzesi olduğu tespit edildi. 

 İlk kez İranlı Mehr Haber Ajansı tarafından yayınlanan video kayıtlarına göre, okul binasının ABD tarafından fırlatılan hassas güdümlü füze saldırısı sonucu vurulduğu görülüyor. Saldırıda deniz üssü yakınlarında ve içinde diğer birkaç binanın da vurulduğu belirtiliyor.

İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş! - Resim: 0

FÜZE ABD DONANMASINA AİT GEMİLERDEN FIRLATILDI

Görüntüler üzerinde yapılan teknik analizler ve silah uzmanlarının incelemeleri, saldırıda kullanılan mühimmatın Tomahawk seyir füzesi olduğunu kesinleştiriyor. Tomahawk füzelerini yalnızca ABD ordusu kullanıyor. 

 Uydu görüntüleri, sosyal medya paylaşımları ve saha verilerinin birleştirildiği araştırmada okulun, deniz üssüne yapılan saldırıyla eş zamanlı olarak vurulduğu belirlendi. Uzmanlar, bölgede ne İran ne de İsrail ordusunun elinde bulunmayan bu füzelerin, saldırı günü ABD donanmasına ait gemilerden fırlatıldığını belirtiyor.

İran'da 175 çocuğun öldüğü okulu ABD füzesi vurmuş! - Resim: 1

SALDIRI GÜNÜ CENTCOM FÜZE FIRLATMA VİDEOLARI YAYINLADI

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamalarda okulun vurulmasından İran'ı sorumlu tutmuştu. Okulu vuran füzenin Tomahawk çıkması ve Amerikan askeri verileri "Kendi mühimmatları konusunda çok isabetsizler" iddiasında bulunan Trump'ı yalanlıyor. ABD Merkez Komutanlığı CENTCOM, donanma gemilerinden fırlatılan birkaç Tomahawk füzesinin görüntülerinin yer aldığı videonun, İran üssü ve okulunun vurulduğu gün olan 28 Şubat'ta çekildiğini açıklamıştı

ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, saldırının gerçekleştiği saatlerde ABD güçlerinin bölgede operasyon yürüttüğünü ve "denizden fırlatılan Tomahawk’ların ilk ateşlenen silahlar olduğunu" kabul etmişti. Pentagon verileri, yaklaşık bin 500 kilometre menzilli bu füzelerin hedefe kendiliğinden yönelen "yüksek hassasiyetli" silahlar olduğunu belirtiyor. 

