İran'da 1 doların satış kuru 176 bin tümene yükseldi

Abone ol

İran'da dolar, yerel para birimine karşı tarihin en yüksek seviyesine çıktı

TAHRAN (AA) - İran'da dolar serbest piyasada tarihinin en yüksek seviyesine çıkarak, 176 bin tümen seviyesinden işlem gördü.

Ülkede serbest piyasada doların satış kuru 176 bin tümene ulaştı.

Böylece yerel para birimi serbest piyasada rekor seviyede değer kaybetmiş oldu.

ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan önce bir dolar 160 bin tümenden işlem görüyordu.

Son dönemde İran ulusal para biriminde yaşanan değer kaybı, ABD'nin ağır yaptırımlarıyla boğuşan ülkede savaşın da getirmiş olduğu ekonomik yükle birlikte ciddi boyutlara ulaştı.