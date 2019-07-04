İran'a konser vermeye giden Joss Stones'a sınır dışı şoku! Kara listeye alındı

Stone, “Kadın olduğum için bu ülkede yasaklanmış olan bir halk konseri gerçekleştiremeyeceğimin farkındaydık. Şahsen, İran hapishanesine girmenin hayalini kurmuyorum. Gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum, insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Ancak yetkililer bir halk performansında çalacağımıza inanmadılar ve bizi ‘kara liste’ dedikleri bir listeye aldılar, bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık” şeklinde konuştu.