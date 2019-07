İran'a konser vermeye giden Joss Stones'a sınır dışı şoku! Kara listeye alındı

Joss Stone kimdir?

2003'ün sonlarına doğru çıkış albümü The Soul Sessions ile şöhreti yakaladı. İkinci albümü Mind, Body & Soul'dan İngiliz müzik listelerine ilk ondan giren "You Had Me" parçasıyla büyük başarı yakaladı. Albüm ve çıkış parçası 2005 Grammy Ödüllerine aday gösterildi, Joss Stone ise, "En iyi çıkış yapan sanatçı" olarak aday gösterildi. 2007'de çıkan en son albümü Introducing Joss Stone tüm Avrupa'da ve ABD'de listelere ilk sıralardan giriş yaptı.