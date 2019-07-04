İran'a konser vermeye giden Joss Stones'a sınır dışı şoku! Kara listeye alındı
İngiliz şarkıcı Joss Stone, İran'dan sınır dışı edildiğini açıklayarak “Kalbim kırıldı” dedi
Dünya turuna çıkan 32 yaşındaki İngiliz şarkıcı Joss Stone, turne kapsamında konser vereceği İran’dan sınır dışı edildiğini duyurdu. İranlı yetkililerin ülkede performans sergileyeceğine inanmadığını belirten Stone, “İran halka açık bir performans göstereceğime inanmadı” ifadelerini kullandı.
Stone, “Kadın olduğum için bu ülkede yasaklanmış olan bir halk konseri gerçekleştiremeyeceğimin farkındaydık. Şahsen, İran hapishanesine girmenin hayalini kurmuyorum. Gittiğim ülkelerin politikasını değiştirmeye çalışmıyorum, insanları da tehlikeye atmak istemiyorum. Ancak yetkililer bir halk performansında çalacağımıza inanmadılar ve bizi ‘kara liste’ dedikleri bir listeye aldılar, bunu da göçmen merkezine gittiğimizde anladık” şeklinde konuştu.
Görevlilerin kendilerine karşı oldukça iyi davrandığını belirten Stone, “Elbette hayal kırıklığına uğradım. Kalbim kırıldı ama doğru evraklarımız olmadığı için özür dilemesi gereken bizleriz” ifadelerini kullandı. Stone daha sonra İran'ın Basra Körfezi'nde yer alan Kiş Adası'na giden bir uçağa binerek görüntülerini paylaştı.
Joss Stone kimdir?
2003'ün sonlarına doğru çıkış albümü The Soul Sessions ile şöhreti yakaladı. İkinci albümü Mind, Body & Soul'dan İngiliz müzik listelerine ilk ondan giren "You Had Me" parçasıyla büyük başarı yakaladı. Albüm ve çıkış parçası 2005 Grammy Ödüllerine aday gösterildi, Joss Stone ise, "En iyi çıkış yapan sanatçı" olarak aday gösterildi. 2007'de çıkan en son albümü Introducing Joss Stone tüm Avrupa'da ve ABD'de listelere ilk sıralardan giriş yaptı.