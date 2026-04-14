İran ve ABD heyetlerinin bir sonraki görüşmesi perşembe olabilir

ABD ile İran arasında geçici ateşkesin ardından 11 Nisan'da yapılan görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası iki tarafın heyetlerinin bir sonraki yüz yüze görüşmeyi perşembe yapabileceği iddia edildi.

Associated Press'e (AP) konuşan ve ismini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, Washington ve Tahran yönetiminden yetkililerin, geçici ateşkes süresi dolmadan görüşme niyetinde olduğunu belirtti.

Yetkililer, yeni bir görüşmenin yapılmasına yönelik sürecin devam ettiğini ve bunu yapmak için iki tarafın da niyetinin olduğunu ileri sürerek, müzakerelere katılım sağlayacak heyetlerin kimlerden oluşacağına dair bilgi vermedi.

Görüşmelerin yine Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılabileceği ancak İsviçre'nin Cenevre kentinin de ihtimaller dahilinde bulunduğunu öne süren yetkililer, müzakerelerin perşembe günü yapılabileceğini iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İran'la yeni bir anlaşmanın hala mümkün olduğunu ima ederek, "İran'la birçok konuda anlaştık ama nükleer konusunda anlaşmadık ancak bence bunu da kabul edecekler. Bundan eminim. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bunu kabul etmezlerse, anlaşma olmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İranlıların kendilerini aradığını ve bir anlaşma yapmak istediklerini ileri süren Trump, kimlerle görüştüklerini ise paylaşmamıştı.

Pakistan'daki ABD-İran müzakerelerinde anlaşmaya varılamamıştı

ABD ve İsrail'in 28 Şubat’ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran yönetimi ise müzakerelerde ortak çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İtalyan Başbakanı Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti
İtalyan Başbakanı Meloni, Papa ile Trump polemiğinde safını seçti
Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma izni!
Mansur Yavaş hakkında yeni soruşturma izni!
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 36 gözaltı
İstanbul merkezli 7 ilde tefecilere operasyon: 36 gözaltı
Medipol’den gençlere uyarı: Motosiklet kazaları arttı, ortopedi servisleri gençlerle doldu taştı
Medipol’den gençlere uyarı: Motosiklet kazaları arttı, ortopedi servisleri gençlerle doldu taştı
Hizbullah İsrail'e ilk kez tespiti zor optik sistemle donatılmış İHA fırlattı
Hizbullah İsrail'e ilk kez tespiti zor optik sistemle donatılmış İHA fırlattı
Premier Lig'de Leeds United, 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi
Premier Lig'de Leeds United, 45 yıl aradan sonra Old Trafford'da galip geldi
Özgür Özel'in vaadi olay oldu Erdoğan'dan Özel'e 'Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesine uy' çağrısı
Özgür Özel'in vaadi olay oldu Erdoğan'dan Özel'e 'Kılıçdaroğlu'nun tavsiyesine uy' çağrısı
Özgür Özel kendisine selam vermeyen Kılıçdaroğlu için ne dedi?
Özgür Özel kendisine selam vermeyen Kılıçdaroğlu için ne dedi?
İran, 5 ülkeden savaş tazminatı istedi BM'ye mektup gönderildi
İran, 5 ülkeden savaş tazminatı istedi BM'ye mektup gönderildi
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten müzakelere ilişkin dikkat çeken açıklama
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ten müzakelere ilişkin dikkat çeken açıklama
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak
Diyanet İşleri Başkanlığı 3 bin 209 sözleşmeli imam hatip ve Kur'an kursu öğreticisi alacak
İran yönetimi ABD/İsrail saldırılarında savaş tazminat bedelini açıkladı
İran yönetimi ABD/İsrail saldırılarında savaş tazminat bedelini açıkladı