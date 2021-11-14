İran sınırındaki güvenlik duvarı Mehmetçik'e kalkan terörist ve kaçakçılara set oluyor

Düzensiz göçmenler yurda girmeden yakalanıyor

Düzensiz göçmenlerin sınırdan geçişlerinin ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla hudut hattında her türlü önlemi alan Mehmetçik, İran üzerinden yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmek isteyen yabancıları henüz sınırın dışındayken Entegre Güvenlik Sistemleri ile anında tespit ediyor.