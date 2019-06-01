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İran sınırında sıcak çatışma: 2 şehit 5 yaralı

İran sınırında sıcak çatışma: 2 şehit 5 yaralı

Iğdır'da, Türkiye-İran sınırında güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Türkiye-İran sınırının Iğdır tarafında güvenlik güçleri ile bir grup terörist arasında çatışma çıktı.

Çatışmada ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Yaralı askerler, Iğdır'daki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Takviye ekiplerin gönderildiği bölgede, kaçan teröristlere yönelik operasyonun sürdüğü belirtildi.

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