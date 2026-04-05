İran Silahlı Kuvvetleri: ABD'nin pilotunu kurtarma girişimi başarısız oldu

Anadolu Ajansı
İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi.

İran basınının, Hatemül Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

Zülfikari, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." ifadesini kullandı. ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi.

Trump ikinci pilotu kurtardıklarını duyurmuştu

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti. Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti. Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

O ülke 7 yıl aradan sonra İran'dan petrol aldı
İran'da 2 kişi idam edildi
İstanbul'da sis etkili oluyor
ABD'de dikkat çeken karar! Kara Kuvvetleri'nin başına bakın kim geçti
Ticaret Bakanlığından marketler zincirine fiyat incelemesi! 5 katı fiyata satmışlar
İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yanıt
Beyazlatayım derken dişinizden olmayın
Galatasaray'dan Trabzonspor'a sert tepki: "Yazıklar olsun!"
İran'dan Hürmüz açıklaması! O ülke geçişlerden muaf tutuldu
Rıdvan Dilmen'den Okan Buruk'a canlı yayında olay sözler!
12 yaşındaki Emircan'ın akıllara durgunluk veren ölümü
Ormanlık alanda erkek cesedi bulundu
