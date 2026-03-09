İran savaşının Türkiye'ye faturası fena olacak! Mahfi Eğilmez'den ürküten tablo

TÜRKİYE'nin ünlü İktisat uzmanı Mahfi Eğilmez, ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaşın uzaması halinde Türkiye'ye yaratacağı ağır faturayı ortaya döktü. Çinlilerin "Neden birbirimizi öldürüyoruz ki biraz beklesek zaten kendiliğimizden öleceğiz" atasözünü paylaşan Mahfi Eğilmez, savaşla enflasyon hesabının ve cari açığın hesapları altüst edeceğini söyledi.

İktisatçı Mahfi Eğilmez, “Aptallardan Uzak Durun” başlıklı yazısında, ABD ve İsrail’in İran’a açtığı savaş uzadıkça hem küresel hem de Türkiye ekonomisine etkilerini inceledi. Mahfi Eğilmez'e göre bu savaşın sadece petrol fiyatları üzerindeki etkisi bile Türkiye ekonomisini zora sokacak. Petrolün doğrudan etkisiyle enflasyon hesabı şaşacak ve cari açık planlanandan çok daha fazla çıkacak. ABD’de Trump’ın başkanlığının bedelini dünyaya ödettiğini belirten Mahfi Eğilmez şunları yazdı:



PETROLÜN ETKİSİ YIKICI OLACAK

Savaşın ilk on gününün en belirgin etkisi petrol fiyatlarında görüldü. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla 110 dolara gelmiş bulunuyor. Orta Vadeli Program’da (OVP) 2026 yılı için petrol fiyatı tahmini 65 dolardı. Bugünkü düzeyin kalıcı olması halinde OVP’ye göre yaklaşık 45 dolarlık bir sapma ortaya çıkıyor.

-Genel kabul gören hesaplamaya göre petrol fiyatının her 10 dolarlık artışı Türkiye’nin cari açığını yaklaşık 2,5 milyar dolar artırıyor ve enflasyonu da yaklaşık 1 puan yukarı çekiyor. Bu çerçevede bugünkü artışın yalnızca doğrudan etkilerle cari açığı yaklaşık 11 milyar dolar büyütmesi, enflasyonu ise 4,5 puan artırması söz konusu.

-Üstelik bu hesap yalnızca doğrudan etkileri kapsıyor. Petrol, enerji piyasasında temel referans niteliğinde olduğu için başta doğalgaz olmak üzere diğer enerji fiyatları da buna paralel biçimde yükseliyor. Savaşın yaz ayları boyunca devam etmesi durumunda turizm gelirlerinin de olumsuz etkilenmesi şaşırtıcı olmayacaktır. Böyle bir tabloda cari açığa toplam etkinin 15–16 milyar dolara kadar çıkması olasılığı ortaya çıkıyor.

BÜTÇEYİ DE BOZACAK

Olumsuzluk yalnızca cari açık ve enflasyonla sınırlı kalmayacaktır. Bütçe dengeleri de bu gelişmelerden ciddi biçimde etkilenebilir. Belirsizliklerin artması yatırımların ertelenmesine yol açabilir. Bu durum ise istihdam üzerinde baskı yaratabilir ve işsizliğin artmasına neden olabilir.

Elbette bu gelişmeler yalnızca Türkiye açısından değil, petrol ithal eden bütün ülkeler açısından sorun yaratıyor. Özellikle Kuzey Denizi’nden petrol elde eden Norveç dışında Avrupa ülkeleri açısından tablo oldukça olumsuz görünüyor.

NÜKLEER SİLAH BİLE...

Trump, zaten dünyada itibar kaybetmekte olan ABD’yi daha da büyük bir açmaza sürüklüyor. Böyle bir ortamda nükleer silah kullanımının bile ihtimaller arasında konuşulmaya başlanması, durumun ne kadar tehlikeli bir noktaya geldiğini gösteriyor. Sun Tzu’nun ünlü sözü bu tabloyu hatırlatıyor:

-“Aptallardan uzak dur; en azılı düşmandan bile daha yıkıcıdırlar.”

Amerikan toplumu bu öğüdü dinlememenin bedelini yalnız kendisi ödemiyor; bütün dünyaya ödetiyor."