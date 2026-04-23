İran Savaşı onlar için fırsat oldu! Panama’dan tek geçiş 4 milyon dolar

Ocak ayında 34, Mart ayında 37 gemi geçerken, bazı günlerde bu sayı 40’a ulaştı.

Yetkililer, bu artışın küresel ticaret yollarındaki değişimlerin ve jeopolitik gelişmelerin bir yansıması olduğunu vurguladı.

Kanalı kullanan gemilerin büyük bölümü geçiş için önceden rezervasyon yaptırıyor. Rezervasyon yapmayan gemiler ortalama 5 gün beklemek zorunda kalıyor. Ancak son dönemde, son dakika geçiş hakkı satın alma imkânında belirgin bir artış yaşandı.

Yetkililer, son dönemde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir gemi için 4 milyon dolarlık teklif verildiğini, son haftalarda ise iki petrol tankerinin sıraya girmeden geçmek için 3 milyon doların üzerinde ödeme yaptığını açıkladı.