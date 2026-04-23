İran Savaşı onlar için fırsat oldu! Panama’dan tek geçiş 4 milyon dolar
İran savaşı ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sonrası rotasını değiştiren enerji devleri, Panama Kanalı'nda tarihi bir lojistik yoğunluğa neden oldu.
Hürmüz Boğazı’nın kapanması nedeniyle Panama Kanalı üzerindeki trafik ve doğrudan geçiş maliyetleri arttı. Sıraya girmeden geçmek isteyen gemiler yaklaşık 4 milyon dolar ödüyor.
Panama Kanalı Otoritesi’nin raporuna göre, yakıt ihtiyaçlarını karşılamak isteyen Asya’daki rafineriler, Körfez ülkelerinden petrol ve gaz almak yerine ABD’den alım yapmaya yöneldi ve bu sevkiyatı Panama güzergâhı üzerinden gerçekleştiriyor.
Kanal yönetimi, günlük geçen gemi sayısının “yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini” belirtti.
Ocak ayında 34, Mart ayında 37 gemi geçerken, bazı günlerde bu sayı 40’a ulaştı.
Yetkililer, bu artışın küresel ticaret yollarındaki değişimlerin ve jeopolitik gelişmelerin bir yansıması olduğunu vurguladı.
Kanalı kullanan gemilerin büyük bölümü geçiş için önceden rezervasyon yaptırıyor. Rezervasyon yapmayan gemiler ortalama 5 gün beklemek zorunda kalıyor. Ancak son dönemde, son dakika geçiş hakkı satın alma imkânında belirgin bir artış yaşandı.
Yetkililer, son dönemde sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan bir gemi için 4 milyon dolarlık teklif verildiğini, son haftalarda ise iki petrol tankerinin sıraya girmeden geçmek için 3 milyon doların üzerinde ödeme yaptığını açıkladı.
Geçiş ücretlerindeki artış da dikkat çekti. Geçen yıl ekim ile bu yıl şubat arasında ortalama 130 bin dolar olan ek ücretler, mart ve nisan aylarında 385 bin dolara yükseldi.
Dünya deniz ticaretinin yüzde 5’i Panama Kanalı’ndan geçiyor. Kanalın başlıca kullanıcıları ise ABD ve Çin.
Resmi verilere göre, 2026 mali yılının ilk yarısında (Ekim–Eylül dönemi), Panama Kanalı’ndan geçen gemi sayısı 6 bin 288’e ulaştı. Bu rakam, geçen yıla kıyasla yüzde 3,7 artış anlamına geliyor.