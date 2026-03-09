BIST 12.793
İran resti çekti ABD ve İsrail'e gözdağı verdi: 6 ay boyunca savaşabiliriz

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ülkesinin misilleme saldırılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Naini, İran’ın mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay boyunca yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu ifade etti.

İran’ın “mevcut operasyon temposunu koruyarak en az 6 ay sürecek yoğun bir savaşı sürdürebilecek kapasiteye sahip olduğunu” belirten Naini, “ABD ve İsrail’e ait 200 nokta, hassas ve yüksek isabet derecesine sahip füzelerle hedef alındı ve imha edildi. Bu süreçte 2600 dron saldırısı gerçekleştirildi ve 600 füze fırlatıldı.

Savaşın ilk üç gününde, geçen seneki 12 günlük savaşın toplamına denk gelecek şekilde güç kullanıldı” diye konuştu. Naini, “şu ana kadar operasyonlarda kullanılan füzelerin ağırlıklı olarak birinci ve ikinci nesil füzeler olduğunu ve gelecek aşamalarda daha gelişmiş, daha az kullanılan ve uzun menzilli füzelerle yeni bir saldırı tarzı uygulayacaklarını” belirtti.

New York Times’ın haberine göre “İran’ın fırlattığı balistik füze sayısının çatışmaların ilk gününe kıyasla yüzde 90 azaldığının” öne sürülmesine rağmen, bazı tahminlere göre, İran hâlâ füze programının yaklaşık yüzde 50’sini ve insansız hava araçlarının büyük bir kısmını elinde tutuyor.

