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HABER /  EKONOMİ

İran misillemesi sonrası gözler dolara çevrildi! 8 Ocak Çarşamba dolar kuru

İran ABD üslerini çok sayıda füzeyle vurdu. Böylelikle had safhaya ulaşan İran-ABD gerilim sonrası gözler dolar kurununa çevrildi. Dolar sabah saatlerinde 5.9734 lirayla dünkü seviyesine yakın seyrediyor. Şimdilik İran'ın son hamlesi dolarda korkutan bir harekete yol açmadı.

Tüm dünya ABD'nin Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle başlayan İran ABD-gerilimi kilitlendi. İran gece saatlerinde ABD'ye misillemede bulunarak çok sayıda füzeyle ABD üslerini vurdu. Doruk noktasına tırmanan gerilim sonrası gözleri kura çevirdi. 

Şimdilik bir hareket yaşanmadı

Dolarda ise şimdilik çok sert bir hareket yaşanmadı. Dünü 5.9714'ten kapatan dolar/TL yeni güne de 5.9734'ten başladı. 

Bugün piyasaları etkileyecek önemli bir veri açıklanmayacak. Tüm gözler Ortadoğu'da alevlenmeye başlayan bu yeni savaşta olacak.

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