İran İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisini füzelerle vurdu bölgede elektrikler kesildi

İran'ın füze saldırısı sonrası İsrail'in Hayfa kentindeki petrol tesisinden siyah dumanlar yükseldi, bölgede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

İsrail'in füze saldırılarının hedefindeki Hayfa kentinde petrokimya, petrol rafinerileri ve elektrik santrallerinin bulunduğu bölgeden güçlü patlama sesleri geldi ve siyah dumanlar yükseldi.

İsrail basınındaki haberlere göre, Hayfa limanındaki petrol rafinerisinin hasar aldığına ilişkin gelişmelerin yayınlanmasına İsrail ordusu sansür otoritesi tarafından izin verildi.

Sosyal medyada, termik santral bacası, elektrik santrali gibi yapıların görüldüğü alandan siyah dumanların çıktığı görüntüler paylaşıldı.

İran'ın saldırı başlatmasının ardından İsrail'de 5 kez sirenler çaldı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan fırlatılan füzelerin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin bunları engellemek için devreye girdiği bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık bir saatte 5 ayrı füze dalgasının kaydedildiği ifade edildi.

Bölgedeki AA muhabiri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenlerin çaldığı ilk 4 saldırıda, hava savunma sistemlerinin müdahalesi sonucu güçlü patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.

İran’ın saldırılarının özellikle Kudüs ve çevresine yoğunlaştığı belirtilirken, İsrail basınında yer alan haberlerde bazı füzelerin çoklu başlıklı olduğu öne sürüldü.

Öte yandan İsrail’in Kanal 12 televizyonu, ülkenin kuzeyinde Hayfa Körfezi ve Şefa Amr beldesinde şarapnel ya da patlayıcı başlık parçalarının düştüğünü bildirdi.

Bazı haberlerde kuzey ve orta kesimlerde farklı noktalara da füze parçalarının isabet ettiği belirtildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı ise şu ana kadar herhangi bir yaralanma ihbarı almadıklarını, gelişmelerin yakından takip edildiğini duyurdu.

İsrail’de yayın yapan Kanal 12 televizyonu, Hayfa’da düşüş tespit edildiğini ve bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekiplerinin yönlendirildiğini aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’nda yapılan açıklamada, İran’ın misillemesinde ilk belirlemelere göre ölen olmadığı bildirildi.

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada, Hayfa'daki petrol tesisine doğrudan isabet olmadığı ileri sürülürken hasarın İran füzelerinin önlenmesinin ardından düşen şarapnel parçalarından kaynaklandığı iddia edildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen ise Hayfa'daki petrol rafinerisinde ciddi bir hasar meydana gelmediğini söyledi.

İsrail ile İran arasındaki karşılıklı saldırılar ve çalınan sirenler nedeniyle Hayfa kentindeki İsrailliler, sığınaklara ve metro istasyonlarına sığındı.

İran: İsrail'in Hayfa ve Aşdod rafinerileri hedef alındı

İran, İsrail’e düzenlediği saldırıda Hayfa ve Aşdod petrol rafinerilerinin hedef alındığını bildirdi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimine dayandırdığı haberinde İsrail’e saldırı dalgası başlatıldığı belirtildi.

Buna göre, İsrail’in en büyük petrol rafinerilerinden Hayfa ve Aşdod rafinerileri ile bölgedeki bir dizi güvenlik hedefi ve askeri destek merkezi, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 65. dalgasında hassas güdümlü füzelerle vurulduğu aktarıldı.

Saldırıda gelişmiş güdümlü "Nasrallah" füzelilerinin ilk defa kullanıldığı kaydedilirken, "Kıyam", "Hayberşıken" ve "Zülfikar" füzeleri ile ABD üslerinin hedef alındığı ve füzelerin isabet ettiği bilgisi paylaşıldı.

İsrail, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaları bazı bölgelerde gevşetecek

İran'ın misillemelerinin sürmesine karşın İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İç Cephe Komutanlığı yönergelerinde bazı değişikliklere gidildiği belirtildi.

Belirlenen bölgelerde yeni yönergenin 22 Mart Pazar günü saat 06.00 itibariyle yürürlüğe gireceği ve bu kapsamda sınırlı faaliyetten kısmi faaliyete geçileceği belirtilen açıklamada, diğer bölgelerde ise mevcut kuralların 23 Mart Pazartesi saat 20.00'ye kadar yürürlükte kalacağı aktarıldı.

Açıklamaya göre, kısıtlamaların gevşetildiği bölgelerde, gerekli süre içinde korunaklı alana ulaşmanın mümkün olduğu yerde eğitim faaliyetleri devam edebilecek.

Gerekli sürede korunaklı alana ulaşmanın mümkün olması koşuluyla açık havada 50, kapalı mekanlarda 100 kişinin toplanmasına izin verileceği ifade edilen açıklamada, yine gerekli sürede korunaklı alana ulaşmanın mümkün olması koşuluyla iş yerlerinin açılabileceği kaydedildi.

İbrani basını: İran savaşı ilk 20 günde İsrail ordusuna 6,4 milyar dolara mal oldu

İsrail’in Haaretz gazetesi, İran’a karşı yürütülen savaşın ilk 20 gününde İsrail ordusuna yaklaşık 6,4 milyar dolar maliyet oluşturduğunu belirtti.

Gazete, ismini vermediği kaynaklara dayandırdığı haberinde, savaşın ilk 20 gününde günlük ortalama 1 milyar şekel (yaklaşık 320 milyon dolar) harcama yapıldığını aktardı.

Savaşın yönetimi için ayrılan toplam bütçenin yaklaşık 39 milyar şekel (12,5 milyar dolar) olduğunu ifade eden kaynaklar, mevcut harcama temposu devam ederse savaşın süresine dair tahminler yapılabileceğini ifade etti.

Haberde, söz konusu verilerin savaşın İsrail üzerindeki ekonomik yükünü ortaya koyduğu ve ordunun saldırıların devamı için ek bütçe talebinde bulunmaya hazırlandığı belirtildi.

İran, Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'e füze ateşledi

İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sığınaklara girilmesi ve talimatlara uyulması gerektiği belirtildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, İran füzelerinin İsrail'in kuzeyini hedef aldığı ve bölgenin tamamında sirenlerin çaldığını belirtti.

İran misillemesinin, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada gelmesi dikkati çekti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, misillemenin ardından düşme ihbarı alınan bölgelere ekiplerin sevk edildiğini, daha sonra gelişmeler hakkında güncelleme yapılacağını açıkladı.

İsrail'in başkenti Tel Aviv, kuzey bölgeleri ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te sirenler

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirildi.

İsrail ordusu, misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderirken halktan sığınaklarda kalmaları istendi.

İran’dan yapılan misillemenin ardından Hayfa kenti başta olmak üzere ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te sirenler çaldı.

Bölgedeki AA muhabirleri, İsrail'in başkenti Tel Aviv, işgali altındaki Doğu Kudüs semalarında şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktardı.

İran füzeleriyle 3 uçağın hasar almasının ardından İsrail, Ben Gurion Havalimanı'ndaki uçuşlara kısıtlama getirdi

İsrail, İran'ın füze misillemesinde üç özel uçağın hasar görmesinin ardından Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'ndan yapılacak uçuşlara sınırlı sayıda yolcu kabul edilmesi kararı aldı.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Ben Gurion Havalimanı’ndan ABD’ye gidecek uçaklara kabul edilen yolcu sayısının yüzde 50 düşürülerek 130’a çekildiği bildirildi.

Avrupa’ya gidecek uçaklarda ise yolcu sayısının 120’de tutulduğu belirtilen haberde, kararın İran’dan atılan füzeler nedeniyle havalimanında park halindeki 3 özel uçağın hasar alması sonrası alındığı ifade edildi.

İsrail bu hafta başında, Washington yönetiminin İsrail'de kalan vatandaşlarını geri getirme talebinde bulunmasının ardından geniş gövdeli uçaklarda ABD'ye tam kapasiteyle uçuşlara izin vermişti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı ve İsrail Ordusu İç Cephe Komutanlığı tarafından dün yapılan güvenlik değerlendirmesinin ardından söz konusu uçuşlara kısıtlama getirildi.

İsrail ulusal havayolu şirketi El-Al'den yapılan açıklamada ise "ABD uçuşlarına rezervasyon yaptırmış yolcuların yarısının iptal bildirimleri alacağı" duyuruldu.

Ülkeyi en kısa sürede terk etmek isteyen yolcuların "alternatif yollar aramaları" tavsiye edilen açıklamada, uçuşu iptal edilen yolculara para iadesi veya uçuş kuponu verileceği belirtildi.

Israir ve Arkia gibi diğer havayolu şirketleri de uçuşlarına benzer kısıtlamalar getirdiğini duyurdu.

31 Mart'a kadar olan uçuş programını iptal ettiğini duyuran Israir, 30 Nisan'a kadar planlanan uçuşlar için bilet satışlarını askıya aldığını da belirtti.

Arkia ise Yunanistan’ın başkenti Atina’ya her biri 130 yolcu kapasiteli iki uçuş gerçekleştireceğini ancak buradan ABD’ye uçuşların Hi Fly şirketi uçaklarıyla yapılacağını duyurdu.

Ben Gurion Havalimanı'ndaki 3 özel uçak İran misillemesinde hasar almıştı

İsrail'i dış dünyaya bağlayan en büyük havalimanı Ben Gurion'da park halindeki 3 özel uçak İran'dan yapılan füze saldırılarında hasar almıştı.

Bir uçak İran füzelerinin önlenmesi sırasında havalimanına düşen şarapnel parçaları nedeniyle ağır hasar alarak yanarken diğer ikisi ise hafif hasar görmüştü.

Yerel basına konuşan İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü, "Bu sabah 3 özel uçak, önleyici füze parçaları nedeniyle hasar gördü." demişti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran, İsrail'i füze misillemeleriyle hedef alıyor.